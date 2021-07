Ann Demeester weg bij Frans Hals Museum

Ann Demeester werd bij het grote publiek bekend toen ze enige tijd geleden bij Buitenhof pleitte voor het heropenen van de musea, bibliotheken en theaters en helder uitlegde waarom kunst en cultuur wel degelijk essentieel voor de gezondheid van mensen zijn. „Wij zijn geen discodip, maar behoren tot de schijf van vijf”, zei ze tegen Twan Huys.

Prikkelende tentoonstellingen

De Vlaamse die in Nederland haar carrière als museumdirecteur bij De Appel in Amsterdam begon, werkte 8 jaar voor het Frans Hals Museum. „Ik kijk met trots terug op veel prikkelende tentoonstellingen, markante aankopen en een hernieuwde collectiepresentatie. Het was een genoegen om met het team te werken aan de lancering van het ‘transhistorische’ museum waarin kunst uit verschillende tijdperken met elkaar in gesprek gaat”, stelt de kunsthistorica in een persverklaring.

Dat ze na een lange en intensieve sollicitatieprocedure is uitverkoren om nu directeur te worden van een ’encyclopedisch musejm in de culturele hoofdstad van Zwitserland’ voelt voor haar als een enorme eer. „Ik kijk er dan ook naar uit om daar aan de slag te gaan.” Omdat ze pas over zes maanden daadwerkelijk vertrekt, hoopt ze een nieuwe directeur die nu gezocht zal worden door de Raad van Toezicht van het Haarlemse museum nog te kunnen inwerken.

Rembrandt en Van Gogh

Het Kunsthaus Zürich heeft, net als het Frans Hals Museum, een verzameling die vele eeuwen omvat: er is werk van zeventiende eeuwse meesters zoals Rembrandt, maar het herbergt ook modern werk van kunstenaars als Vincent van Gogh en Picasso. En er is eigentijds werk van bijvoorbeeld de Zwitserse Pipilotti Rist. Het museum is mede befaamd door de omvangrijke verzameling werken van Alberto Giacometti en Edvard Munch. Architect David Chipperfield legt dit najaar de laatste hand aan een flinke uitbreiding van het gebouw, waarin ook twee omvangrijke collecties (Bührle en Looser) met respectievelijk Franse Impressionisten en Amerikaanse kunst uit de jaren ’50 tot ’70 worden ondergebracht. De nieuwbouw maakt het Kunsthaus tot het grootste museum van Zwitserland.

Frans Corpeleijn, de voorzitter van de Raad van Toezicht van het Frans Hals Museum, is niet verbaasd dat Ann Demeester is door een internationale commissie van museumprofessionals is uitverkoren voor de prestigieuze functie van directeur van Kunsthaus Zürich. Hij memoreert dat onder haar leiding het museum in Haarlem vele hoogtepunten kende: ’zoals de baanbrekende tentoonstellingen Frans Hals en de Modernen en Who is she? Portretten vertellen die nu te zien is, de restauratie van de Regenten en Regentessen-stukken van Frans Hals en de dit jaar opgestarte projecten Gezichten van Noord-Holland en Inspire Fellowships om het museum inclusiever en relevanter voor huidige en nieuwe doelgroepen te maken.’ Demeester was ook de drijvende kracht achter het beter samenvoegen van de twee locaties van het museum, ’Hof’ en ’Hal’.

Fondsenwerving

Demeester was niet alleen kunstinhoudelijk sterk, maar had ook zakelijk inzicht. Onder haar leiding werd de fondsenwerving voor het museum opgezet, dat inmiddels beschikt over een eigen kring van particuliere donateurs. Hierdoor stegen de eigen inkomsten van het museum van slechts 20% naar ruim 48%. Hiermee wist ze ook het hoofd te bieden aan de immens grote bezuinigingen die de gemeente Haarlem in 2013, toen ze net aantrad, het museum oplegde.