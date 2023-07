Opgenomen Tori Kelly ’aan de beterende hand’ volgens echtgenoot

Na een uitgebreid dankwoord voor alle steunberichten aan het adres van de popzangeres gaat hij kort in op haar herstel. „Ik was in eerste instantie heel erg bang, maar God is groter dan mijn angsten. Het gaat nu zo veel beter met Tori en ik geloof dat jullie daar allemaal iets mee te maken hebben.”

De zangeres reageerde onlangs zelf nog naar aanleiding van haar ziekenhuisopname. In een bericht op Instagram en X (voorheen Twitter) gaf ze aan het enorm jammer te vinden juist op dit moment, vlak voor de release van haar ep van afgelopen vrijdag, afwezig te moeten zijn.

In de Verenigde Staten brak Kelly op haar achttiende door met haar deelname aan de populaire talentenjachtshow American Idol. In de jaren hiervoor was ze met name actief op YouTube. Haar muzikale hoogtepunten maakte ze in 2019 mee toen ze beloond werd met twee Grammy’s. In 2016 en vorig jaar kwam ze niet verder dan een nominatie voor die Grammy Awards, een van de belangrijkste muziekprijzen ter wereld.