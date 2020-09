Illuster trio laat tv-kijker weer juichen: ’Veronica Insane!’

Hoe de heren nu in de wedstrijd zitten, zal vrijdagavond blijken. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Amsterdam - Wordt Veronica Inside weer de topshow die het was, of is het een poppenkast geworden? Na de hoogoplopende ruzie, waarna het ernaar uitzag dat het nu echt nooit meer goed zou komen, zitten Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp vrijdagavond weer ’gebroederlijk’ naast elkaar. Velen hebben het illustere trio vooral gemist, anderen zien de rentree als een zwaktebod.