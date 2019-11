Oud-deelnemers Temptation Island: ’We moesten dingen tegen onze zin doen’

Demi zat samen met toenmalige vriend Sidney in Temptation Island. „Wij merkten dat de verleiders ook richting ons werden gepusht en ineens bij ons in bed gingen liggen.” Ⓒ RTL

Hilversum - Twee oud-deelnemers van Temptation Island klappen uit de school over intimidatie binnen realityprogramma’s van RTL. Zij zeggen dat eilandbewoners onder druk werden gezet om voor ’actie’ te zorgen – soms tot huilens toe. Ook vermoeden ze dat de seksuele misdragingen bij De Villa niet geheel vrijwillig tot stand zijn gekomen. „Ik denk dat hij gedwongen is bij haar in bed te kruipen.”