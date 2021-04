Recensie ’Turn up that dial’: Nieuwe dosis aanstekelijkheid

,,You were angry, loud and raw”, zingt Dropkick Murphys erkentelijk in het titelnummer van tiende album Turn up that dial. Het is een bedankje aan hun fans vooraf. Een kwart eeuw geleden kreeg zanger Ken Casey drie weken de tijd een band te formeren om een voorprogramma mee te verzorgen. In de 25 jaar die volgden tot hier stuiterden de Amerikanen met hun Keltische punk de hele wereld over en het is precies dát feest dat geprobeerd te vangen is op deze plaat. Die volumeknop. Open alstublieft.