Joost Prinsen: ’Ik moest stoppen, anders was ik eraan onderdoor gegaan’

Nu de jaren gaan tellen, geniet Joost Prinsen extra van de vlinders die hij in de winter van zijn leven nog mag voelen. Lange wandelingen door de bossen van Spaarnwoude behoren tot een favoriete bezigheid, ondanks het feit dat hier tegenwoordig een wandelstok als hulpmiddel bij nodig is.

De bankjes die hij onderweg tegenkomt, bieden eveneens een mooie gelegenheid om soms even uit te rusten. Ook reist hij, samen met zijn kinderen en kleinkinderen, regelmatig af naar zijn vakantiehuis in het Belgische kustplaatsje Oostduinkerke.

’Totaal gesloopt’

„Dat je wat ouder bent, ga je merken”, vertelt Joost in gesprek met Privé. „Daarom ben ik een paar jaar geleden ook gestopt met de presentatie van Met het mes op tafel. Voor elke uitzending moest ik altijd alle vragen redigeren en alles over de kandidaten tegenover mij te weten komen om een goed product neer te zetten. Een programma eventjes uit de mouw schudden kan namelijk alleen als je je tot in de puntjes hebt voorbereid.”

En met drie tot vier opnames per dag was dat voor Joost uiteindelijk bijna niet meer te doen. „Na de laatste opname was ik totaal gesloopt. De vreugde van het zitten achter die tafel woog op een gegeven moment niet meer op tegen alle moeite die ik in mijn voorbereiding moest steken. Het koste me simpelweg te veel energie en als ik niet was gestopt, dan was ik eraan onderdoor gegaan.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Joost Prinsen als presentator van Met het mes op tafel. Ⓒ ANP/HH

Noraly

En dus nam Joost in 2015 afscheid van het populaire programma. Vijf jaar later overleed op 73-jarige leeftijd zijn vrouw Emma, waarna de presentator in 2021 het liefdesgeluk vond bij Noraly Beyer. In een interview met Vrouw, eind vorig jaar, vertelt de oud-nieuwslezeres daarover: „Het was een match die ik nooit had bedacht, dus ik kan me goed voorstellen dat anderen daar ook door verrast waren. Ik vond het eigenlijk wel aandoenlijk dat onze relatie zo veel mensen blij maakte. Je bent nooit te oud voor de liefde, daarvan ben ik nu het levende bewijs. Mensen vertelden dat het hen hoop gaf en dat vond ik hartverwarmend.”

Noraly is vooral „heel dankbaar” dat haar relatie met Joost op een gegeven moment amoureuze vormen ging aannemen. „Ik heb er nooit naar gestreefd om weer verliefd te worden en heb er ook nooit bij stilgestaan dat zoiets nog kon gebeuren. Het is me gewoon overkomen. Dat is een prachtig geschenk en ja, het maakt me blij en gelukkig. Maar dat was ik daarvoor óók al. Ik zie het dus meer als een nieuwe dimensie aan mijn leven. Er is als het ware een nieuwe krans omheen gekomen, met heel veel lichtjes.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Noraly, eind vorig jaar in Vrouw: „Ik heb er nooit naar gestreefd om weer verliefd te worden en heb er ook nooit bij stilgestaan dat zoiets nog kon gebeuren.” Ⓒ Ferry de Kok

Onhandig zoenen

Toen de relatie van het stel vorig jaar zomer aan het licht kwam, liet Joost aan de Volkskrant weten dat Noraly en hij tijdens een van hun eerste dates ’aan de keukentafel een beetje onhandig hadden zitten zoenen als kinderen van zestien in een portiek’. In het interview met Vrouw beaamt Noraly dat verliefd zijn als zeventiger anders is dan wanneer je in de twintig bent.

„Het gevoel zelf verschilt denk ik niet zo veel, maar wel hoe je ermee omgaat. Je hebt beiden een heel leven aan bagage die je als twintiger niet hebt. Die levens moeten met elkaar gaan mengen. Tenminste, dat hoop je dan. Destijds speelde bij mij het avontuur een grotere rol: je stort je ergens in en je ziet wel wat ervan komt. Als je ouder bent, ben je iets bedaagder.”