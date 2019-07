Katy en Orlando werken hard aan relatie

De drukke schema’s van de 42-jarige acteur en 34-jarige zangeres zijn wel een uitdaging, maar volgens Orlando kunnen ze goed zonder elkaar. „Je werkt er samen hard aan, zorgt ervoor dat er sprake is van wederzijds vertrouwen en veiligheid zodat je ook tijd zonder elkaar door kunt brengen, alles doet wat je moet doen en je nog steeds verbonden voelt met de ander.”

Katy zei eerder deze maand al dat de twee, die sinds februari verloofd zijn, niet achterover leunen als het gaat om hun relatie. „Het is belangrijk voor ons dat we er hard aan werken voordat we deze grote volgende stap zetten.”