Geen ’Come On Eileen’ voor Donald Trump

„Dexys Midnight Runners heeft geen toestemming verleend en zal dat ook nooit doen om onze muziek te laten horen of uit te voeren bij een verkiezingsrally van Trump”, luidt de verklaring van de band.

Dexys Midnight Runners had in 1982 een grote hit met Come On Eileen. Het nummer stond op het succesvolle album Too-Rye-Ay. Frontman Kevin Rowland schreef het lief om de taboe op seks te doorbreken.

Het wordt voor Donald Trump steeds lastiger om zijn verkiezingscampagne op te leuken met muziek. De Rolling Stones lieten afgelopen week nog weten het gebruik van hun songs bij bijeenkomsten van Trump niet te pikken. Ook de erven van Tom Petty hebben de president verboden songs van de zanger te gebruiken.