’Stork-jongens’ leefden als koningen in Ethiopië

Jaap Scholten in de bergen nabij de suikerplantages in Wonji, het manuscript van ’Suikerbastaard’ corrigerend (december 2019) Ⓒ Foto Ilona Jankovich

Keizer Haile Selassie zwaaide nog de scepter in toenmalig Abessinië, nu Ethiopië, toen de Handelsvereniging Amsterdam er neerstreek om suikerfabrieken op poten te zetten. Schrijver Jaap Scholten ontdekte dat in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw tientallen jonge jongens, die in Nederland voor de Stork machinefabriek werkten, naar Afrika werden uitgezonden. „Ze leefden er als koningen”, vertelt de auteur, zelf telg uit de Twentse Stork-familie. Hij schreef er de roman Suikerbastaard over.