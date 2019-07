Mel B: ’Victoria staat open voor Spice Girls-reünie’

Dit liet Mel B, ook wel bekend als Scary Spice, weten tijdens een bezoek aan The Lateish Show with Mo Gilligan.

„Mijn moeder was op een feestje van Victoria’s moeder en sprak daar met Victoria. Ze zei dat ze het ’enig zou vinden om mee te doen op Glastonbury’, volgend jaar. Dit is dus niet iets wat ik de wereld in heb geholpen, maar letterlijk wat zij tegen mijn moeder heeft gezegd”, aldus Mel, die eraan toevoegde dat ze hoopte dat het ook echt gaat gebeuren.

Beckham haakte af voor de Spice Girls-concerten in verband met onder meer haar drukke werkzaamheden en haar gezin.