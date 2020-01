Jinek deelt flinke tik uit aan Op1

Tot nu toe werd de laagste score voor Op1 vorige week woensdag neergezet met het duo Charles Groenhuijsen en Carrie ten Napel. Er keken toen 835.000 mensen. Dinsdag zaten Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana aan tafel voor hun tweede aflevering. Zij trokken vorige week nog 940.000 kijkers. Maandag stegen Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven nog boven het miljoen uit.

Voor Jinek is het de tweede keer dat zij het rechtstreekse 'duel' in de talkshowstrijd met Op1 wint. Vrijdag had de nieuwe RTL-presentatrice ook meer kijkers, met dank aan de vele mensen die na het goedbekeken The Voice of Holland bleven hangen.

Dinsdag werd duidelijk dat ook in de tweede week voorafgaand aan Op1 geen reclameblok wordt uitgezonden. De NPO hoopt zo sneller een vast publiek op te bouwen.