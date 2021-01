Thriller: Liegen en bedriegen uit naam van de kunst

Hoogmoed komt voor de val in de boekverfilming The burnt orange heresy. Figueras laat zich verleiden door een Amerikaanse toerist (Elizabeth Debicki) en besluit haar mee te nemen naar het landgoed van een rijke kunstverzamelaar (Mick Jagger in zijn eerste filmrol sinds 2001). Daar krijgt hij de kans om Jerome Debney (Donald Sutherland) te interviewen, een enigmatische schilder die zijn gezicht al decennia niet heeft laten zien. In ruil daarvoor moet Figueras wel een van diens uiterst zeldzame schilderijen in handen zien te krijgen.

Manipuleren

Al snel merkt de zelfvoldane intellectueel dat hij niet de enige is die de waarheid kan verdraaien. Met opzet blijft het vaag wie nou wie aan het manipuleren is. Met de elitaire kunstwereld als setting, laat The burnt orange heresy terloops zien hoe mensen zichzelf verpesten door de lading maskers die ze opzetten.

Een prima verhaal voor een klassieke thriller, maar regisseur Giuseppe Capotondi weet jammer genoeg niet het onderste uit de kan te halen. Echt broeierig of scherp wil zijn film niet worden. De casting maakt gelukkig veel goed. Elizabeth Debicki is na Tenet opnieuw het emotionele hart van de film. En zoals hij eerder al bewees in Gouden Palm-winnaar The Square, heeft Claes Bang de rol van net-iets-te-zelfverzekerde kunstkenner goed in zijn vingers.

✭✭✭

Vanaf donderdag

te streamen op Picl.nl