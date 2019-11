Versace klaagt bedrijf aan om kopie beroemde J.Lo jurk

In de juridische documenten valt onder meer te lezen: „Er is inbreuk gemaakt op het copyright van het legendarische modehuis Versace door Fashion Nova. Dit retailbedrijf doet niets anders dan kopieën maken, zoals het geval is bij de ’jungle’ jurk. Daarnaast hebben ze ook onze Barocco 57 jurk gekopieerd, eveneens zonder onze toestemming.”

Volgens Versace is dit niet de eerste keer dat Fashion Nova wordt aangeklaagd. „Sinds de lancering in 2013 zijn er al 8 aanklachten tegen hen ingediend, waaronder door Adidas. Ook hun werk werd gekopieerd zonder dat daarvoor toestemming was gevraagd. Met deze aanklacht wil Versace een einde maken aan het kopieerwerk van Fashion Nova, dat hiermee schade toebrengt aan de ontwerpen van beroemde designers.”

De woordvoerder van Fashion Nova wilde niet reageren op het incident.

