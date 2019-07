Jurassic World-regisseur werkt aan LotR-serie

„Tolkien creëerde een van de meest buitengewone en inspirerende verhalen aller tijden”, reageert Bayona. „Als groot fan is het voor mij een eer om mij bij dit fantastische team te voegen.”

Bayona meest recente werk is Jurassic World: Fallen Kingdom, dat vorig jaar wereldwijd 1,3 miljard dollar opleverde. Ook regisseerde hij films als The Impossible, A Monster Calls en The Orphanage.

Eind 2017 werd bekend dat Amazon de strijd om de televisierechten van Lord of the Rings had gewonnen van HBO en Netflix. De drie bedrijven waren door Tolkien Estate benaderd om te praten over een prequel van The Fellowship of the Ring. Wat fans precies kunnen verwachten, is nog niet bekend. Ook is nog niet bekend wanneer de serie te zien is.