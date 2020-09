Jimmy Kimmel terug bij talkshow na sabbatical

In juni kondigde Kimmel aan er een paar maanden tussenuit te gaan, om meer tijd met zijn familie door te kunnen brengen. Tijdens zijn afwezigheid nam een aantal gastpresentatoren het stokje tijdelijk over, waaronder Anthony Anderson, Billy Eichner, Sarah Cooper, Lil Rel Howery en David Spade. De maanden daarvoor, sinds maart, presenteerde Kimmel zijn show in een dertig minuten durende versie vanuit huis.

De talkshowhost presenteerde zondag voor de derde keer de uitreiking van de Emmy Awards. De belangrijke televisieprijzen werden dit jaar virtueel vanuit het Staples Center in Los Angeles uitgereikt.