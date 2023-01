Premium Het beste van De Telegraaf

Brabantse Dian Biemans schittert op Arabische tv: ’In Nederland in verkeerd bakje’

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

Dian Biemans, die schittert in de Arabische tv-serie Slave market. Ⓒ Isabeau Photography

In Nederland doet de naam Dian Biemans niet direct een belletje rinkelen. Maar de Brabantse actrice schittert sinds dit weekend wereldwijd in de serie Slave market, te zien via Shahid MBC, zeg maar de Arabische tegenhanger van Netflix. „Via een video deed ik auditie voor een kleine rol. Maar twee dagen later hoorde ik dat ze me een van de hoofdrollen wilden geven.”