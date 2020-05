Elizabeth NOOIT MEER onder haar mensen?

Koningin Elizabeth verscheen op 19 maart voor het laatst in het openbaar , toen zij van Buckingham Palace werd overgebracht naar het veertig kilometer verderop gelegen Windsor. Ⓒ Hollandse Hoogte

Volgens royaltykenner ANDREW MORTON is het nog maar de vraag of KONINGIN ELIZABETH zich ooit nog onder de mensen kan begeven. „Ik zie niet hoe dat zou kunnen”, zegt de man die met zijn boek over PRINSES DIANA Buckingham Palace op zijn grondvesten deed schudden. In dat paleis is de vorstin al sinds 19 maart niet meer geweest. En de hele zomer zal zij er ook niet meer terugkeren...