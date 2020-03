Liesbeth List (78) overleden

LIESBETH LIST was bekend en geroemd om haar Nederlandse chansons. Bekende nummers van haar zijn Aan de andere kant van de heuvels, Kinderen een kwartje en Heb het leven lief. Met Pastorale dat ze met RAMSES SHAFFY zong, boekte ze veel succes. De zangeres won vele prijzen in haar leven, waaronder twee Edisons en een Gouden Harp.

Voor het laatst stond ze in de schijnwerpers in het voorjaar van 2017, voor een bijeenkomst van de CPNB, waar de Boekenweek-auteurs van dat jaar, CONNIE PALMEN en HERMAN KOCH werden geëerd.Ze zong toen Non, je ne regrette rien van EDITH PIAF, het nummer waarmee ze sinds ze de hoofdrol speelde in de musical Piaf een doorstart in haar carrière maakte. Theaterproducent HANS CORNELISSEN liet Liesbeth niet zomaar uit de schijnwerpers vertrekken en eerde haar met een musical die haar naam droeg en waar ze zelf nog volop aan meewerkte.

Vorig jaar werd bekend dat de zangeres de laatste tijd geheel van de buitenwereld geïsoleerd leefde, door de dementie die langzaam maar onvermijdelijk haar hoofd binnensloop. Ze verbleef in een verzorgingstehuis in Soest.