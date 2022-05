’Dave Chappelle maakt het goed na aanval op podium’

Chappelle was bezig met een optreden tijdens het Netflix Is A Joke-festival in de Hollywood Bowl toen een man het podium bestormde en de comedian neerhaalde, zo is te zien op video’s die op sociale media zijn gedeeld. Volgens ingewijden was de man gewapend met een neppistool. De dader raakte naar verluidt zelf wel gewond en zou nog in het ziekenhuis liggen.

Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de aanval.