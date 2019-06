Jan Smeets: Pinkpop is storm- en bliksemproof

Jan Smeets Ⓒ ANP Kippa

Het hele Pinkpop-terrein is ’één grote voorzorgmaatregel’ als het gaat om zwaar weer. Dat stelt Jan Smeets vrijdagochtend in een reactie op de code geel die het KNMI heeft afgegeven. In Limburg worden vrijdagavond onweersbuien met zware windstoten verwacht.