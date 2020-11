Familieboerderij Jennifer Lawrence volledig afgebrand

De brand was op 27 november. „Met pijn in ons hart moeten we mededelen dat we de boerderij zijn verloren in een brand”, luidt het bericht. „We zijn heel dankbaar dat er geen mensen of dieren gewond zijn geraakt, maar we zijn in diepe rouw om het verlies van jaren aan hard werken en herinneringen.”

Blain Lawrence is de eigenaar van de boerderij, waar regelmatig zomerkampen voor kinderen worden georganiseerd. Jennifer Lawrence werd regelmatig bij haar broer op de boerderij op de foto gezet.