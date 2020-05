Ex dwingt Channing Tatum tot coronatest

Een insider vertelt aan TMZ dat Channing geen problemen had met Jenna’s eis en vrijwilig heeft ingestemd. Er waren vijf mensen op zijn verjaardagsfeest, zijn meest hechte vrienden. Die waren tot die tijd allemaal in hun eigen huis in quarantaine gebleven. Tijdens het feest zijn ze gaan motorcrossen op zijn ranch, waarbij ze dus de 1,5 meter afstand niet overschreden.

Maar Jenna Dewan wil geen enkel risico nemen met hun dochter Everly, die immers om de zoveel tijd bij Channing verblijft. Zij vond het idee van het feest niet fijn en zou ook onmiddelijk haar zorgen hebben geuit bij haar ex. Daar had ze drie goede ’redenen’ voor: omwille van de gezondheid van hun dochter Everly (6), die van zichzelf én die van zoontje Callum, die zij in maart met haar nieuwe vriend en verloofde Steve Kazee kreeg.