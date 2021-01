’Team Andrew wilde Virginia Giuffre in diskrediet brengen’

Ⓒ Getty Images

Het is inmiddels wel duidelijk dat er van het imago van de Britse prins Andrew niet veel meer over is. Naar verluidt zou de hertog van York alles op alles zetten om zijn reputatie op te krikken. Zijn team zou zelfs een onbekende Twitteraar hebben ingeschakeld om Virginia Giuffre, de vrouw die beweert op minderjarige leeftijd seks te hebben gehad met de prins, in diskrediet te brengen.