Grote paniek bij menselijke Barbie: ’Ik wil een baarmoedertransplantatie!’

Schreeuwde Jessica Alves - die zo’n zes jaar geleden bekend werd als menselijke Ken, maar tegenwoordig als menselijke Barbie door het leven gaat - vorig jaar nog van de daken gelukkiger dan ooit te zijn, inmiddels zit ze met paniekaanvallen op de bank bij de psycholoog. Alle bedreigingen en discriminatie waar zij naar eigen zeggen door haar transitie in 2020 mee te maken kreeg, kwam ze te boven, het is haar verlangen naar het moederschap dat haar nu nekt. „Ik kan geen kinderen krijgen... Dat is vreselijk frustrerend.”