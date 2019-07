Elizabeth bekijkt expositie over Victoria

Ⓒ ANP

Koningin Elizabeth heeft woensdag in Buckingham Palace samen met haar zoon prins Andrew een kijkje genomen bij de tentoonstelling die ter gelegenheid van de jaarlijkse zomeropenstelling is ingericht. De expositie is dit jaar gewijd aan koningin Victoria, die precies tweehonderd jaar geleden werd geboren. Victoria was de eerste vorstin die Buckingham Palace echt als residentie gebruikte en omtoverde tot het iconische paleis dat het nu is.