Concert Pearl Jam van zondagavond in Ziggo Dome op laatste moment afgelast

Mojo legt uit: „Zanger Eddie Vedder is onder medische behandeling voor schade aan zijn keel als gevolg van de effecten van de openluchtshow in Parijs afgelopen zondag. Ondanks alle inspanningen van iedereen heeft hij helaas nog steeds geen stem en is zodoende niet in staat om op te treden.”

De organisator laat weten dat er geen vervangende datum komt en kaartkopers hun geld automatisch teruggestort krijgen. Het tweede concert van maandagavond gaat vooralsnog wel door.

Het is al dagen onzeker of de concerten door kunnen gaan vanwege stemproblemen van frontman Eddie Vedder. Afgelopen week zegde Pearl Jam twee shows in Wenen en Praag af. Eerder op de dag liet de band Shame die in het voorprogramma staat, op social media nog weten er alle vertrouwen in te hebben dat beide concerten zouden doorgaan.