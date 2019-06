Tracy Morgan blikt terug op ongeluk

„Geen dag gaat voorbij zonder dat ik je mis”, schrijft Tracy op Twitter. „Ik dank GOD voor mijn familie. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor de liefde en steun die zij mij geven. Dankzij mijn vrouw, dochters, zoons en vrienden ben ik weer opgekrabbeld.”

Ook voor zijn zakelijke partners heeft Tracy een vriendelijk woord. Hij bedankt TBS en NBC, twee netwerken die hem na zijn herstel weer een kans gaven.

Tracy raakte in juni 2014 zwaargewond bij een auto-ongeluk. De komiek werd na de crash in kritieke toestand opgenomen met onder meer botbreuken in zijn neus, ribben, been en dijbeen. Het duurde anderhalve maand voordat de komiek het revalidatiecentrum mocht verlaten.