Elton John wijst uitnodiging paleis om leven prinses Diana te vieren af

Het exclusieve evenement zou rond dezelfde tijd plaatsvinden als de onthulling van het beeldhouwwerk van Diana, maar werd uitgesteld vanwege corona. Het feest is georganiseerd voor vrienden en familie van de prinses, waarbij ook 100 VIP-gasten aanwezig zullen zijn. Elton was uitgenodigd door prins William. De zanger heeft zich verontschuldigd voor het afwijzen van de uitnodiging.

Afgelopen maand vertelde Elton nog hoeveel pijn hij had nadat hij tijdens zijn vakantie ’onhandig op een harde ondergrond’ was gevallen. Naar eigen zeggen werd de pijn ondanks zware fysiotherapie steeds erger. Volgens een bron onderging Elton begin deze maand een operatie waarbij zijn heup werd vervangen. Hoewel de operatie goed is verlopen en de zanger aan de beterende hand is, doet hij het voorlopig rustig aan.

Eerder bevestigden vertegenwoordigers van prins Harry en Meghan al dat de hertog en hertogin van Sussex ook niet aanwezig zouden zijn. Het stel heeft een hechte band met Elton, die optrad tijdens een privéreceptie na hun koninklijke bruiloft in 2018.

Elton is door zijn heupoperatie ook genoodzaakt om de resterende 2021-data van zijn Farewell Yellow Brick Road Tour uit te stellen. De tour wordt nu begin volgend jaar hervat in Noord-Amerika en keert in de zomer terug naar het Verenigd Koninkrijk, waar de zanger in juni de headliner is van British Summer Time in Hyde Park.