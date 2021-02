Stevie Wonder wil naar Ghana emigreren

De 70-jarige Stevie wil vanwege de huidige politieke situatie verhuizen. „Ik wil deze natie weer zien glimlachen en ik wil dat zien voordat ik naar Ghana verhuis want dat ga ik doen.”

De zanger is niet meer van plan terug te keren uit het West-Afrikaanse land. „Ik wil niet dat de kinderen van mijn kleinkinderen moeten zeggen: hou van mij, respecteer me, weet dat ik belangrijk ben en waardeer me”, legt Wonder uit.

De zanger zei in 1994 al dat hij overwoog naar Ghana te vertrekken. Toen gaf hij als reden op dat het land in zijn ogen meer ’een gevoel van een gemeenschap’ had dan Amerika.