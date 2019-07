Jamai trekt wandelschoenen aan voor stichting

Jamai loopt niet alleen, zijn „allerliefste zwager, trainer en sportbuddy” loopt met hem mee. Zwager Andy was ook de man die zijn nier afstond aan Jamai, die sinds de transplantatie anders in het leven staat.

Stichting Overwinnaars werd vorig jaar in het leven geroepen door Jamai. De stichting zet zich in voor „mensen wier lichaam hen in de steek heeft gelaten door bijvoorbeeld een ziekte of ongeluk en die extra support nodig hebben om hun leven weer op de rails te krijgen.”

Jamai en Andy laten zich per kilometer sponsoren. Het duo is van plan van dinsdag tot en met vrijdag vier keer vijftig kilometer te wandelen.