Roy (75) van Siegfried besmet met corona

„Siegfried & Roy leven mee met iedereen die is geraakt door de pandemie”, aldus de woordvoerder. „We laten ons niet verder uit over het herstel van Roy en vragen iedereen om zijn privacy te respecteren.” De Duitse dompteurs hebben nooit veel vrijgegeven over hun privéleven. Zelfs de vraag of ze een stel zijn is altijd onbeantwoord gebleven.

Siegfried & Roy hadden tientallen jaren een razend populaire show in Las Vegas, waarin ze met witte leeuwen en tijgers optraden. In 2003 raakte Roy zwaargewond bij een aanval van een van de Siberische tijgers. Er doen verschillende verhalen over de oorzaak van het incident de ronde.

Roy, die flink letsel overhield aan het voorval, verklaarde een jaar erna dat tijger Mantecore hem had willen redden nadat hij een toeval had gekregen op het podium. Een verzorger die voor de show werkte gaf afgelopen najaar echter een interview aan The Hollywood Reporter waarin hij stelt dat Roy in de periode voor de bewuste avond steeds minder tijd met de tijgers doorbracht, en Mantecore daardoor niet meer onder controle had.