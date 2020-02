Heeft oproep Diederik Ebbinge gewerkt?

De acteur riep in het programma specifiek de mensen met een kijkcijferkastje op om zijn satirische talkshow Promenade zondagavond te gaan zien. En wonderwel scoorde het programma zondagavond tijdens de laatste aflevering ineens 730.000 kijkers, waar dat de week ervoor slechts 288.000 waren. Ook de weken daarvoor schommelde het aantal kijkers grofweg rond de 200.000 en kwam het op zijn hoogtepunt net boven de 300.000 uit.

Dus besloot Diederik Ebbinge in De Wereld Draait Door nog wat promotie te maken en een oproep te doen aan de eigenaren van een kijkcijferkastje en zie daar: er keken naar de laatste aflevering 730.000 kijkers.

Eerder liet een woordvoerder van Stichting Kijkonderzoek al weten dat hij contact op had genomen met de NTR, omdat zo’n rechtstreekse oproep naar mensen met een kijkcijferkastje niet de bedoeling is.

Ook legt hij uit hoe het nu kan dat met kijkcijferkastjes toch een betrouwbaar resultaat wordt gemeten. „In 1250 huishoudens zit een kijkcijferkastje aan de tv gekoppeld, het gaat in totaal om 2800 mensen. Dat is genoeg voor ons om een representatief beeld te krijgen van wat er op een willekeurige avond gekeken wordt. Ik snap dat dat voor iemand die niet statistisch onderlegd is, een beetje voelt alsof dat niet zomaar kan met dat aantal mensen.”