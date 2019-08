Channing Tatum stopt komende tijd met sociale media

Channing wil zich een poosje op andere dingen richten. „Ik wil weer geïnspireerd raken en dingen maken. En om eerlijk te zijn voel ik me en heb ik me de laatste jaren niet echt creatief gevoeld op sociale media. Ik ga me nu meer focussen op de echte wereld en minder op mijn telefoon zitten.”

De acteur weet nog niet wanneer hij weer gaat posten. „Ik kom vast wel weer terug, maar als ik terugkom wil ik een duidelijk idee en heldere visie hebben waarom ik erop zit en wat ik deel. Houd van jullie! Zie jullie over een tijdje.”