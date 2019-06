Ex-HR-manager klaagt Bob en Harvey Weinstein aan

De voormalige manager van HR, Frank Gil, ontdekte tijdens zijn onderzoek in opdracht van Harvey, dat het nota bene diens broer Bob Weinstein en de operationeel directeur van dat moment, David Glasser waren die de vernietigende beschuldigingen naar buiten gelekt hadden. Bovendien claimt Gil ontdekt te hebben dat Glasser en de financieel directeur bedrijfsgeld zouden verduisteren. In de documentatie van de aanklacht is daar geen bewijs voor bijgesloten.

Na zijn ontdekking stelde hij Harvey Weinstein op de hoogte van zijn bevindingen. Op 6 oktober tekende hij een overeenkomst met Weinstein Live Entertainment dat hij een bedrag van 450.000 dollar zou krijgen. Harvey zou hem persoonlijk gegarandeerd hebben dat hij betaald kreeg, zelfs als hij was ontslagen.

’Wraak’

Twee dagen later werd Harvey Weinstein inderdaad ontslagen naar aanleiding van de beschuldigingen van seksueel misbruik. Nog een dag later werd Gil door het bedrijf geschorst Uiteindelijk nam hij zelf ontslag, met in gedachten de overeenkomst met Harvey. In de aanklacht stelt Gil dat hij het geld anderhalf jaar later nog steeds moet krijgen en klaagt hij Harvey aan voor contractbreuk.

Ook klaagt hij Bob Weinstein en David Glasser aan voor smaad. Zij zouden zijn reputatie beschadigd hebben in de media, met hun uitspraken dat hij persoonlijke bestanden en andere documenten uit het kantoor zou hebben verwijderd. „Die uitspraken zijn gedaan uit wraak voor het onderzoek van Mr. Gil waaruit de onzuivere praktijken bij The Weinstein Company bleken.” Volgens Gil is hij sindsdien op een zwarte lijst in de entertainmentindustrie terechtgekomen en is het hem niet meer gelukt een nieuwe baan te krijgen.

David Glasser, die nog wel succesvol wist te blijven in de entertainmentindustrie nadat hij bij The Weinstein Company vertrok, richtte in januari dit jaar een nieuw film- en tv-bedrijf oprichtte met steun van miljardair Ron Burkle. Hij wilde richting Page Six niet reageren. Bob en Harvey Weinstein hebben beiden nog niet gereageerd op het verzoek om commentaar van de krant.

Bekijk ook: Advocaat Harvey Weinstein wil ermee stoppen

Bekijk ook: Harvey Weinstein schikt met slachtoffers

Bekijk ook: Filmbedrijf van Harvey Weinstein verkocht