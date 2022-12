Nederland geniet van afscheidsconcert Rob de Nijs: ’Brok in mijn keel’

Ook bekende Nederlanders hebben genoten van het laatste optreden genaamd Het is mooi geweest. „Wat een geweldig concert! Een emotionele rollercoaster wat een grootheid! Bedankt Omroep MAX en Bedankt Rob de Nijs!”, schrijft Frans Bauer op Twitter. „Ik kon helaas niet bij z’n laatste concert zijn. Extra fijn dat Omroep MAX heeft besloten het concert van Rob de Nijs uit te zenden”, zo laat Marga Bult van zich horen. „In mijn vak kwam ik hem vaak tegen in het circuit, het doet me nu veel hem zo kwetsbaar te zien.”

Omroep MAX-baas Jan Slagter zegt trots te zijn dat zijn omroep het laatste concert mocht uitzenden. „Deze grote Nederlandse zanger verdient alle lof en eer! Dank voor alle mooie reacties, het zal Rob goed doen deze te lezen. Bedankt Rob voor alle mooie liedjes!”

Tranen

Veel kijkers laten weten in tranen te zijn. Zo schrijft iemand bijvoorbeeld: „Een brok in m’n keel en tranen in m’n ogen… vanaf 1985 ieder concert in Nijmegen bezocht met m’n moeder. Recht m’n hart in.”