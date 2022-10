Dennis Weening over vermoorde nicht Melissa: ’Enorm zwarte bladzijde’

„Dit was een van de moeilijkste dingen ooit om te zien op tv”, schrijft Weening op Instagram. „Ik heb er eigenlijk nooit over gepraat, maar dit was een enorm zwarte bladzijde in ons leven.”

Melissa komt in 2006 op gruwelijke wijze om het leven. Ze wordt in haar flat vastgebonden met een snoer en overgoten met spiritus. De brand die daarop volgde bleek aangestoken.

„Het was alsof ik in een horrorfilm zat”, vertelt Melissa’s moeder in Moorddossier. „Dan voel je ook wat voor drama zich heeft afgespeeld met mijn kind. Wat een vreselijke dood ze heeft gehad. Ze kon geen kant op. Ze lag op het bed, vastgebonden met iets om haar nek. Er is spiritus over haar heen gegooid en ze is in brand gestoken.”