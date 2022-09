Johan Derksen: ’Gordon moet professionele hulp hebben’

In iedere entertainmentrubriek is de naam van Gordon deze week al gevallen, en dus kan Vandaag Inside niet achterblijven. De zanger schoof in het verleden weleens aan bij VI Oranje, dat werd uitgezonden vanuit Scheveningen, en daar bewaart Johan Derksen geen onprettige herinneringen aan.

„Gordon was een paar keer bij ons in Den Haag. Ik vond het geen onaardige jongen. Hij kon aardig zingen, had een leuke vocal group (LA The Voices, red.), had succes... is niks meer van over. Hij had een waanzinnig leuke show met Gerard Joling. Een beetje nichtenhumor, maar wél humor om te lachen. Toen begon hij aan die koffiezaken, en het zou een hele keten worden: naar de kloten. Alle relaties mislukken.”

’Smerige humor’

Derksen ziet met lede ogen aan hoe Gordon langzaam maar zeker geïsoleerd raakt. „En nu is hij zo gefrustreerd dat hij ook ruzie heeft met de media en dat hij dus uit nijd en frustratie naar Dubai is gegaan. Totdat zijn geld op is. En dat is het einde van Gordon. Ik vind het zo sneu voor die jongen. Nou weet ik wel, er is een draadje bij hem los, maar hij moet professionele hulp hebben. Want er zit geen kwade bedoelingen in die jongen.”

Als tafelgenoot Özkan Akyol hardop afvraagt of Gordon ook iets kan zónder Joling, „als duo zijn ze heel leuk, maar wat kan hij dan alleen?”, antwoordt Derksen: „Nou, smerige humor fabriceren. Ik betrapte me erop dat ik dan (tijdens afleveringen van Geer & Geer, red.) zat te lachen op de bank. En dat doet zeer bij mij. En het was geen onaardige zanger. Met die vocal group deed hij hartstikke leuke dingen, een beetje Amerikaans. Die koffietent liep in het begin ook hartstikke goed. Ook niets meer van over. (...) Ik denk dat Talpa zijn contract niet verlengt. Hij zal een godsvermogen verdienen, maar wat moeten ze met iemand die overal afhaakt en nergens komt opdagen?”

Ook Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds nam eerder deze week de recente ontwikkelingen van Gordon al onder de loep: