Mojo waarschuwt voor treinproblemen rond concerten Beyoncé

Beyoncé staat zaterdag en zondag in de Johan Cruijff ArenA met haar Renaissance Tour. De ArenA ligt op loopafstand van twee treinstations, Amsterdam Bijlmer Arena en Duivendrecht. Maar beide stations zijn komend weekend moeilijker bereikbaar door werkzaamheden aan het spoor. Er is geen treinverkeer mogelijk tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Bijlmer Arena en er rijden geen treinen tussen Haarlem en Amsterdam Sloterdijk. „We raden aan om je heen- en terugreis goed voor te bereiden”, schrijft Mojo aan de bezoekers van het concert.

Het gebeurt de afgelopen tijd vaker dat concertgangers stranden door problemen op het spoor. Afgelopen weekend strandden veel bezoekers van een concert van Harry Styles in Amsterdam nadat een storing het treinverkeer rond de hoofdstad plat had gelegd. In september stopten er geen treinen op Amsterdam ArenA tijdens een concertreeks van Kensington in Ziggo Dome omdat de NS besloot meer treinen in te zetten voor de Grand Prix op Zandvoort.