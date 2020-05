Famke Louise ’probeert dingen uit het verleden’ te verwerken

„Een paar weken terug heb ik mijn Insta leeggehaald. Ik heb nooit uitgelegd waarom, maar ik voel dat ik het wel moet delen. Vanuit mezelf doe ik vaak alsof er niks aan de hand is. Vandaar dat ik soms dingen blijf posten op Stories, ik wil geen medelijden, maar ik wil ook eerlijk met jullie zijn”, zo begint Famke haar bericht.

„Afgelopen weken zit ik vanwege alle omstandigheden veel thuis. Normaal heb ik een superdruk leven en eigenlijk altijd mensen om me heen. Deze weken ben ik op mezelf aangewezen en dit zorgt ervoor dat ik even goed kan bijkomen van alles wat er is gebeurd afgelopen jaren”, aldus de 21-jarige Famke, die drie jaar geleden doorbrak. „Ik ben erachter gekomen dat ik van binnen nog niet alles goed heb verwerkt en ben nog aan het dealen met wat dingen uit het verleden.”

Over welke onderwerpen het gaat, vertelt Famke niet.