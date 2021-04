Vliegverkeer Londen stilgelegd voor uitvaart Philip

Om 15.00 uur, vlak voor de uitvaart, wordt er in het land een minuut stilte gehouden. Om dat ook op en rond de luchthaven te kunnen respecteren, zullen er zes minuten geen vliegtuigen landen of opstijgen op Heathrow.

Prins Philip overleed vorige week vrijdag op 99-jarige leeftijd. Zaterdag is de uitvaart van de man van koningin Elizabeth. Daarbij is vanwege de coronamaatregelen een klein gezelschap aanwezig. Ook kleinzoon prins Harry is bij de ceremonie. Hij is speciaal overgekomen vanuit Amerika.

De herdenkingsdienst wordt zaterdagmiddag vanaf half vier live uitgezonden door de NOS. Namens de NOS doet correspondent Tim de Wit vanuit Windsor verslag van de ceremonie. In de studio in Hilversum spreekt presentator Astrid Kersseboom met oud-correspondent Suse van Kleef.

