’Geen vrouw kan Matthew Perry nog redden...’

Matthew Perry kent een groot liefdes-cv, waarop onder meer de naam van Rachel Dunn prijkt, die het toch twee jaar met hem wist vol te houden Ⓒ Getty Images

Matthew Perry is ongetwijfeld de meest besproken Friends-acteur van de laatste tijd. De reünie van de acteurs van de hitserie zette hem opnieuw in de spotlights: ging het wel goed met de brabbelende, wazig kijkende man? Nu hij vandaag ook de verbroken verloving aankondigt, lijkt er maar een conclusie denkbaar. Waar zijn personage Chandler zijn bindingsangst in de comedy weet te overwinnen, lijkt geen enkele vrouw Matthew te kunnen redden in het echte leven...