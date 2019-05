Gigi Hadid verraadt opnieuw Nederlandse roots

In New York werd topmodel Gigi Hadid gespot met een trui van Orange Babies. Ⓒ hollandse hoogte

Supermodel GIGI HADID verloochent haar half-Nederlandse ’roots’ niet. Dat bleek afgelopen weekend toen zij in New York werd gespot, gehuld in een hoodie met een opdruk van Orange Babies, een goed doel waarmee visagist JOHN KATTENBERG, geholpen door onder andere CAROLINE TENSEN, sinds jaren geld ophaalt voor kinderen in Afrika die met aids geboren worden en inmiddels een compleet aidsvrije wereld nastreeft.