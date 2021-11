Britt Dekker ’ondergedoken’ na Mars-rel Expeditie Robinson

De presentatrice zat de afgelopen dagen, na haar onthullingen in het programma Media Inside over de survivalshow, „verstopt als een molletje in een vakantiehuisje.” Dat zei Britt donderdagavond in de talkshow HLF8 van Johnny de Mol waar zij te gast was. De tv-persoonlijkheid deed eerder deze week met haar opvallende uitlatingen veel stof opwaaien. Op sociale media stelden diverse BN’ers dat dit verhaal over de cameraman en de Marsen al een aantal jaren rondzingt.

RTL riep naar aanleiding van de claims van Dekker oud-kandidaten van Expeditie Robinson die zich herkennen in het Mars-verhaal op zich te melden bij de makers van het programma. „Het verhaal dat Britt vertelde is zowel bij ons als bij de producent onbekend”, stelde RTL. „Maar als iemand van de kandidaten ooit zoiets heeft meegemaakt, vragen wij diegene zich te melden. Wij hebben hier protocollen voor en zullen er dan zeker werk van maken.”

Britt baseerde zich naar eigen zeggen op een goede vriend die had meegedaan aan het programma. In Media Inside wilde zij niet zeggen wie die vriend dan was. Deze vraag beantwoordde zij ook niet in HLF8. RTL laat donderdagavond desgevraagd weten dat nog niemand van de oud-kandidaten zich heeft gemeld.