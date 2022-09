Carlo Boszhard hoopt op terugkeer Irene Moors bij De TV Kantine

„Misschien kan ik haar nog strikken, maar dat weet ik niet zeker. Daar ga ik niet over”, zegt Boszhard tegen RTL Boulevard. In het programma worden bekende mensen nagespeeld. Een bekend typetje van Moors was bijvoorbeeld Kim Holland.

In De TV Kantine persifleerde Boszhard jarenlang talloze bekende Nederlanders, van Patty Brard tot René Froger en Gordon tot René van der Gijp. In het begin werkte hij vooral samen met Irene Moors. Later waren ook Elise Schaap en Maarten Heijmans vaak in het programma te zien. Het programma won in 2010 een Gouden Televizier-Ring.

Dinsdag maakte Boszhard in zijn column in Televizier bekend dat hij De TV Kantine weer wil opstarten. In zijn column schreef hij dat het imiteren van mensen hem eerder begon te irriteren. „Omdat iedereen het begon te doen”, legt hij uit. „Nu we niet meer Deepfaken, Koefnoen-en, en Spijkers met koppen slaan, wil ik de deur van de kantine weer openen.”