Nijntje-regisseur Gene Deitch (95) overleden

Deitch regisseerde vele animatiefilms en -series. In Nederland is hij vooral bekend als de maker van talloze Nijntje-verfilmingen begin jaren ’90. Deze korte filmpjes maakte hij samen met Nijntje-bedenker Dick Bruna, die erg te spreken was over Deitch’ werk en hem daarom persoonlijk benaderde.

Deitch had toen al een Oscar voor beste korte animatiefilm op zak. Die kreeg hij in 1960 voor zijn film Munro. Ook maakte de regisseur talloze afleveringen van de tekenfilmreeksen van Tom & Jerry en Popeye. Deitch regisseerde in 1966 ook de eerste verfilming van The Hobbit.