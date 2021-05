NPO-baas: omgooien programmering is geen geldkwestie

Presentator Jeroen Wollaars vroeg aan Klein of het focussen op een jongere doelgroep een geldkwestie is. Er mag online, waar jongeren wel te vinden zijn, geen reclame meer worden verkocht. Dat zou een reden kunnen zijn om jongeren naar de televisie te willen trekken, waar reclame maken nog wel mag, zo stelde Wollaars. „Absoluut niet”, zei Klein daarop. „Dit gaat echt over vernieuwing van de programmering. En het omleggen van het geld naar een on demand-omgeving, een online omgeving.”

Klein benadrukt dat Nederland in de online-programmering al flink achterloopt ten opzichte van omliggende landen. „Wij moeten natuurlijk wel gelijke trek houden met het kijkgedrag van ons publiek.”

Vrijdagochtend werd bekend dat er vanaf volgend jaar geen reguliere afleveringen van Andere Tijden meer op televisie zijn. Het bekroonde geschiedenisprogramma gaat vanaf 1 januari verder ’in een andere vorm’. Het besluit zorgde voor veel ophef. Zo werd er onder andere een petitie gestart tegen het stoppen van de reguliere afleveringen het programma. De NPO-woordvoerder benadrukt dat ’het aanbod tegen het licht wordt gehouden’ en dat het programma in andere vorm, met wellicht een andere titel, gewoon door zou kunnen gaan.

Bij het bekijken van het aanbod wordt ook gekeken naar de doelgroep die wordt bereikt met de programma's. „Momenteel bereiken we nog te veel ouderen, wat een mooie doelgroep is, maar de mensen tussen de 20 en 49 jaar worden te weinig bereikt”, aldus de woordvoerder. Daarom wordt met de omroepen gekeken naar een jonger, vernieuwd aanbod.

Andere Tijden bestaat al 21 jaar en won in 2001, een jaar na de start, de Zilveren Nipkowschijf. In het programma wordt aandacht besteed aan historische kwesties en (bijna) vergeten gebeurtenissen uit het recente verleden zoals studentenontgroeningen, de Tweede Wereldoorlog, krakersrellen of de laatste wereldbeker van Ajax. Het programma trok op het hoogtepunt in 2008 gemiddeld 542.000 kijkers. Dat zijn er nu gemiddeld 281.000. Vanwege bezuinigingen werd drie jaar geleden het aantal uitzendingen per jaar al teruggebracht van 35 naar 18.