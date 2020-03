Jan Dulles wordt weer vader

Dulles maakt het blijde nieuws zondag op zijn Facebookpagina bekend. „Het is een mooie dag voor goed nieuws: James wordt ’grote broer’”, schrijft de zanger bij een foto van zijn vriendin Caroline en zoontje James.

James werd in 2018 geboren. „Er is een wonder gebeurd, onder onze ogen. We hielden het niet droog en we hielden de adem in. Alle clichés, geen woord van gelogen. Het is niet te geloven en dit is pas het begin”, liet Dulles destijds op sociale media weten.