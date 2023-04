Actrice uit eerste reeks The White Lotus keert terug

Het nieuws is bijzonder omdat de tweede reeks van The White Lotus uit bijna een volledig nieuwe cast bestond. Jennifer Coolidge was de enige hoofdrolspeelster die terugkeerde in het tweede seizoen.

Natasha Rothwell speelde in de eerste reeks de rol van Belinda, de manager van de spa in het hotel. Voor haar rol werd ze genomineerd voor een Emmy.

Thailand

Over de rest van de cast en het verhaal van het derde seizoen is verder nog niets bekend. De reeks zou zich afspelen op Thailand.

In de serie worden de gasten en medewerkers van de fictieve resort-keten The White Lotus gevolgd. Het eerste seizoen speelt zich af in Hawaï, de tweede reeks in Sicilië.