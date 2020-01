’We zijn racisme helaas normaal gaan vinden’

Mensen verliezen vaak de menselijkheid uit het oog, aldus Michael B. Jordan, die in ’Just mercy’ in de huid van advocaat Bryan Stevenson kruipt. Ⓒ Jake Netter

In Just mercy vertellen Michael B. Jordan en Jamie Foxx het verhaal van advocaat Bryan Stevenson. Die kwam op voor een zwarte man die zonder enig bewijs in de dodencel belandde voor een moord die hij niet bleek te hebben gepleegd. „En dit was in 1988, niet in de jaren vijftig of zo.”