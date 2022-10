Ringo Starr (82) toch besmet met corona

De 82-jarige Starr liet in een bericht aan zijn fans weten dat een aantal shows niet doorgaat vanwege zijn ziekte. Voorlopig zijn vijf optredens in Canada afgelast. „Ringo hoopt zo snel mogelijk weer verder te kunnen en is thuis aan het herstellen”, zo valt te lezen in de verklaring.

De ex-Beatle tourt momenteel met zijn Ringo Starr & His All-Starr Band door Canada en de Verenigde Staten. Het is nog niet duidelijk of Starr later nog meer concerten zal moeten afzeggen.